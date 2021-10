WRC Espagne, le débriefing du vendredi : Thierry Neuville veut se régaler, Ott Tanak et Takamoto Katsuta ont dégusté

Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé WRC) occupe la tête du Rallye d'Espagne, onzième et avant-dernière épreuve de l'édition 2021 du Championnat du Monde des Rallyes, au terme des six spéciales disputées ce vendredi.

Le pilote belge a signé le scratch à quatre reprises et compte ce vendredi soir 0.7 seconde d'avance sur le Gallois Elfyn Evans (Toyota Yaris WRC), leader entre l'ES1 et l'ES4 et impressionnant en matinée.

Sébastien Ogier (Toyota Yaris WRC) pointe à la troisième place, à 19.4 secondes de son rival belge. Dani Sordo (Hyundai i20 Coupé WRC) est quatrième à 24.8 secondes alors que Kalle Rovanpera (Toyota Yaris WRC), cinquième, accuse déjà 38.0 secondes de retard.

Ott Tanak (Hyundai i20 Coupé WRC) et Takamoto Katsuta (Toyota Yaris WRC) ont pour leur part été contraints à l'abandon sur sortie de route. Le châssis de l'Estonien étant endommagé, il ne repartira pas en Rallye 2.