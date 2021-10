WRC Espagne : Elfyn Evans s'est fait "une belle frayeur", Sébastien Ogier a détesté "subir"

Elfyn Evans, deuxième à seulement sept dixièmes de seconde du leader Thierry Neuville, et Sébastien Ogier, troisième à près de vingt secondes (19.4) de son rival belge, peuvent encore tous les deux prétendre à la victoire en Espagne... comme au titre mondial. Il suffirait d'une erreur d'un de ces trois hommes pour complètement redistribuer les cartes sur l'asphalte catalan.

"En matinée, je me sentais vraiment bien à tous les niveaux, précise Elfyn Evans au micro d'Oliver Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF du côté de Salou. Mis à part dans l'ES2, comme lors du second passage dans cette spéciale au cours de l'après-midi. C'étaient mes "mauvais moments" de la journée, je m'y suis même fait une belle frayeur, et après ça, je manquais de confiance quand on coupait où c'était sale. Mis à part ça, tout s'est plutôt bien passé, et les écarts sont faibles entre nous. Cette spéciale de La Granadella m'a coûté cher !"

"On n'a pas réussi à suivre le rythme d'Elfyn ce matin, ni celui de Thierry cet après-midi, enchaîne Sébastien Ogier. On n'est pas au top. Notre objectif en arrivant ici, c'était de nous battre pour la victoire, mais pour l'instant, on n'est pas dans le rythme. Ce n'est pas super positif, mais je me suis battu avec du sous-virage toute la journée. Je n'ai pas encore trouvé la solution, on va encore réfléchir ce soir pour trouver quelque chose de mieux pour demain. Les pneus sont aussi différents sur ce type d'asphalte de ce qu'on connaissait par le passé (Pirelli a remplacé Michelin en tant que fournisseur officiel du WRC en début de saison, ndlr). Je n'ai pas encore réussi à exploiter ces nouveaux pneus comme il faut, ils ne conviennent pas forcément à ma façon de piloter. Il y a encore du travail : malgré toutes ces années d'expérience, il y a encore de quoi apprendre ! Même si à la régulière, Thierry et Elfyn sont déjà loin, le rallye est encore long. Ils n'ont pas grand-chose à perdre et peuvent clairement prendre plus de risques que moi, mais ça ne me plaît pas de subir comme aujourd'hui. L'objectif est d'arriver à réagir, si on peut le faire."