Sentiments mitigés pour Andrea Adamo, le patron de l'équipe Hyundai Motorsport, ce vendredi soir : alors que Thierry Neuville s'est emparé de la tête du Rallye d'Espagne après avoir rendu une copie parfaite cet après-midi, les deux autres Hyundai i20 Coupé WRC ont connu plus de difficultés : Ott Tanak est sorti de la route dès la quatrième spéciale du jour, alors que Dani Sordo occupe la quatrième place et ne semble pas pour l'instant en mesure de se battre pour la victoire.

"C'est une belle bagarre, comme il y en a eu une en Finlande et durant quasiment toute la saison, à coups de dixièmes de seconde, mis à part au Safari, a détaillé Andrea Adamo au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF en Catalogne. On l'a vu ce matin, entre une voiture qui a un set-up au top et une autre qui a quelques soucis, il y a quelques secondes qui se baladent. Au parc d'assistance à midi, il y a bien eu quelques changements, mais ce n'était pas le jour et la nuit : on ne peut pas, tout est scellé ! Ce sont des nuances qui peuvent donner plus de confiance, et demain, ce sera à nouveau comme ça. C'est important de donner de la confiance au pilote pour qu'il puisse rouler vite. Notre voiture a une conception différente de la Toyota : quand ça ressemble à de la conduite sur circuit, on souffre. Quand on coupe plus, c'est là qu'on gagne sur la Toyota et qu'on peut aller plus vite. Ott Tanak, il a roulé vite aussi, mais il a souffert un peu sur l'asphalte cette saison, c'est comme ça. Ce sont quelques dixièmes de seconde qui font la différence."