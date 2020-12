WRC : Elfyn Evans, la route vers le titre

C’est en 2006 qu’il découvre la compétition au volant d’une petite Nissan Micra avant de participer et de s’illustrer dans différentes coupes de promotion. Mais attention, Elfyn devait dompter chaque voiture avant de monter de catégorie, un impératif du paternel. Champion junior dans son pays, il décroche aussi le Pirelli Star Driver , de quoi sortir des frontières et découvrir quelques manches du championnat du monde.

Tout a commencé dans son Pays de Galles natal, Elfyn est le fils de Gwyndaf Evans , un pilote de rallye ancien champion britannique et qui a roulé en championnat du monde pour Ford et Seat (32 rallyes avec comme meilleur résultat une 6ième place en Grande-Bretagne en 1995).

C’est en 2013 que la carrière d’Evans décolle vraiment. Après avoir remporté la WRC Academy Cup, il se voit offrir une campagne en WRC2 et Malcolm Wilson lui confie un rôle de pilote d’essais chez MSport . WRC, R5, Elfyn va multiplier les kilomètres, engranger de l’expérience au volant, avant de sauter au pied levé dans le baquet d’une Fiesta WRC en Sardaigne en remplacement de Nasser Al-Attiyah . Evans fait le job et termine sixième, de quoi convaincre Wilson de lui proposer une saison complète en 2014. Le chemin est tracé mais fin 2015, malgré une deuxième place en Corse, le couperet tombe. Evans ne fait plus partie des plans, c’est Mads Ostberg et Eric Camilli qui défendront les couleurs de l’équipe en mondial.

Pour Malcolm Wilson le pari Evans est enfin gagné et fort logiquement Elfyn retrouve l’équipe de pointe en 2018. Tanak parti chez Toyota, c’est lui qui devient l’équipier de Sébastien Ogier . Pas question encore de chatouiller le champion du monde mais Evans va apprendre et encore s’améliorer au contact du Français.

Après une année dans l’anonymat, il est temps de rebondir. Evans n’a jamais arrêté de bosser et retrouve le plus haut niveau avec une Ford engagée par Dmack , un fabricant de pneumatiques. Même si ses gommes lui donnent un avantage sur certains terrains, le Gallois montre en 2017 qu’il est enfin capable de s’imposer. Argentine 2017 , une petite erreur dans El Condor lui fait perdre le rallye pour 0,7 seconde, c’est Thierry Neuville qui s’imposera ce jour-là . Ce n’est que partie remise… Evans remportera son premier rallye en championnat du monde quelques mois plus tard chez lui en Grande-Bretagne où un pilote Britannique ne s’était plus imposé depuis Richard Burns en 2000. Jamais un Gallois n’avait remporté l’épreuve.

Evans était souvent perçu comme un bon équipier, un bon deuxième pilote capable de ramener de gros points, logique que Toyota s’intéresse à lui. Après toute une carrière passée chez MSport, il est temps pour Elfyn d’aller voir ailleurs et de mieux gagner sa vie.

Très vite le pilote comprend le maniement de la Yaris comme le prouve sa troisième place au Monte-carlo. Confirmation en Suède où Evans s’impose, ce que n’avaient pu faire avant lui ses compatriotes Colin McRae ou Richard Burns. Le Gallois est plus qu’un outsider et devient candidat au titre comme Ogier, Neuville ou Tanak. A la différence de ses adversaires, Evans évite toute erreur et est épargné par les soucis mécaniques. Même s’il n’est pas le plus rapide, le pilote Toyota est le plus régulier, il est le seul à décrocher une deuxième victoire (Turquie) et à marquer des points sur chaque rallye.

C’est cette régularité qui fait la différence et qui permet à Evans de posséder 14 points d’avance sur Ogier et 24 sur Neuville. Le Gallois a son sort entre les mains et pourrait devenir à bientôt 32 ans le troisième britannique champion du monde des rallyes après les regrettés Colin McRae en 1995 et Richard Burns en 2000.

Non Evans n’est peut-être pas le plus expressif, le plus charismatique des pilotes, mais oui il mérite le titre. Sa saison est jusqu’ici exceptionnelle, le sacre serait une récompense ultime après des années et des années de travail acharné.