WRC - Elfyn Evans avant Monza : "Les chances d'être champion du monde ? Elles sont minuscules mais on va tout faire pour"

Malheureux la saison dernière, Elfyn Evans revient à Monza, là où il avait perdu le titre il y a pile 12 mois. Et contrairement à la saison dernière, où il était leader des championnats du monde avant cet ultime Rallye, le Gallois est aujourd'hui dans la peau du chasseur. À une course de la fin, il pointe en effet à 17 points de Sébastien Ogier. La bataille pour le titre promet donc d'être intense sur les routes sinueuses des montagnes italiennes.

En marge du Rallye de Monza, Evans s'est confié au micro de notre envoyé spécial, Olivier Gaspard. "Quel plan nous avons pour ce week-end ? Eh bien, il est simple. Il faut faire de notre mieux. Je veux vraiment gagner ce Rallye...comme toujours en fait. Donc c'est le même plan que d'habitude."

Comme à Thierry Neuville quelques heures plus tôt, on a posé la question à Evans de savoir qui mérite davantage ce titre. Là aussi, le Gallois a préféré botter en touche et souligner le mérite des deux pilotes : "Je pense que c'est celui qui gagnera à la fin qui le méritera le plus. C'est parti dans tous les sens pendant toute la saison, c'était une belle bataille donc, oui, celui qui gagnera méritera son titre."

Il faudra donc rester vigilant pour ne pas commettre les mêmes erreurs que l'an passé où Evans avait commis l'un des rares faux-pas de sa saison. Faux-pas qui lui avait finalement coûté très cher : "La désillusion de l'année précédente est oubliée. Ma sortie de route à l'époque avait été due à un énorme changement de surface sous la neige, changement que je n'avais pas anticipé. C'était une grosse erreur évidemment, mais c'est oublié. Ce n'est pas un Rallye facile.

Il y a quelques spéciales bien piégeuses autour du circuit, quelques passages glissants et sales. Et puis il y aura ces spéciales dans les montagnes. Donc il va falloir s'adapter aux conditions, ce sera la clé."

A 17 points d'Ogier au général, Evans ne se voile plus la face. Rafler ce titre au nez et à la barbe du Français va être très difficile. Mais il veut y croire : "Les chances d'être champion du monde ? Soyons honnêtes. Elles sont vraiment minuscules. On doit avoir plusieurs circonstances favorables. Tout ce qu'on puisse faire c'est de contrôler notre propre course et de tenter de gagner le Rallye. Pour le reste, on verra bien. On va tout donner comme toujours."