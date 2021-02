WRC : Devenir champion du monde, le nouveau rêve de Martijn Wydaeghe !

C'est près de chez lui, en entrainement sur les pavés du vieux Kwarmont, un des hauts lieux du cyclisme belge, que Martijn Wydaghe revient pour nous sur ses débuts en championnat du monde des rallyes aux côtés de Thierry Neuville.

" J'ai fait du vélo en compétition quand j'avais 15 ou 16 ans mais j'ai très vite remarqué que je n'avais pas trop de talent. Aujourd'hui je le pratique par plaisir et c'est un bon entrainement pour mon boulot de copilote. Quand je roule, ça me permet de décompresser après un rallye. Ici à Oudenaarde c'est une région de cyclisme, il y a beaucoup de professionnels qui habitent et s'entrainent dans le coin. Avec le Vieux Kwarmont et le Koppenberg il y a de quoi faire pour s'entrainer "

Comment es-tu arrivé au sport auto?

" J'ai suivi mon frère qui a laissé tomber le vélo pour le rallye, il était copilote. Ca m'a tout de suite plu, j'étais impressionné. Je voulais devenir copilote, tu as des responsabilités et j'aime cette facette du sport. Je n'ai jamais voulu devenir pilote, je n'avais pas assez de talent pour ça. J'ai fait mes premiers rallyes en 2012 en Fiesta Trophy avant de rouler sur les manches du championnat du monde en 2013. C'est aussi à ce moment que j'ai fait la connaissance de Freddy Loix qui m'a proposé de l'accompagner en test pour Michelin et Skoda. J'ai progressé rapidement et en 2015 je faisais ma première saison complète en mondial "

Quelle a été ta réaction quand Thierry Neuville t'a contacté?

" Pour moi c'était une vraie surprise, je ne m'attendais vraiment pas à ce que Thierry m'appelle pour faire le Monte Carlo. C'est le meilleur pilote belge du moment et être à ses côtés c'est un rêve qui se réalise. Il m'a appelé le jeudi matin pour partir le samedi. J'ai bossé jour et nuit pour me préparer au mieux, j'ai copié des notes, j'ai regardé un maximum de vidéos pour m'habituer au système de Thierry. En arrivant sur le rallye, toute l'équipe Hyundai et l'entourage de Thierry m'ont protégé, je pouvais me concentrer à 100% sur mon job. En course, le plus difficile pour moi c'était de donner le bon rythme à Thierry, je n'ai pas eu le temps de beaucoup me préparer et son système ne m'était pas familier, je n'avais pas non plus d'expérience avec ses ouvreurs, ce n'était pas facile "