WRC, De Cecco au départ du Monte-Carlo : "Surfer sur la vague de Monza"

Après une courte trêve hivernale, l’heure de la reprise a déjà sonné en WRC. Chez nous, tous les regards sont tournés vers Thierry Neuville, mais le quintuple vice-champion du monde ne sera pas le seul Belge au départ de ce rallye de Monte-Carlo. Sur les 90 équipages engagés, on retrouve cette année quatorze pilotes ou copilotes belges qui vont participer à ce rallye mythique.

Parmi ceux-ci, Cédric De Cecco et son coéquipier Jérôme Humblet. Moins de deux mois après Monza, le pilote liégeois va donc prendre part à une seconde manche du WRC. Une première participation au Monte-Carlo qui le laisse sans voix… " C’est magique ! Je n’en reviens toujours pas. C'est plus qu'un rêve d'enfant, c'est le rêve d'une vie. Il y a encore deux mois, je n'aurais jamais imaginé rouler en WRC et donc me retrouver ici au départ du Monte Carl, c'est énorme. Le Monte-Carlo est un véritable mythe pour les passionnés de sport auto et plus particulièrement de rallyes. C’est clairement l'épreuve à laquelle tous les rallymen veulent participer. C’est un des plus anciens et c’est aussi celui où les conditions météos sont généralement les plus compliquées avec de très belles bagarres pour la victoire ".

Surfer sur la vague

A Monza, Cédric De Cecco n'a pas raté ses grands débuts en WRC. Pour son premier rallye mondial, le Liégeois a terminé 18ème au général et 7ème en WRC3. Pas étonnant dès lors de le voir, à nouveau, au départ de ce Monte-Carlo avec le même team italien, Metior Sport, qui lui a permis de disposer d’une Skoda Fabia Rally2 Evo très compétitive. " A Monza, nous avions déjà évoqué le Monte-Carlo avec le team Metior Sport mais à l’époque, cela paraissait un peu précipité " explique Cedric De Cecco " Une fois l’épreuve italienne terminée, j’ai pu me rendre compte à quel point notre aventure parmi les stars du rallye mondial avait été suivie, en Belgique comme ailleurs. Pourquoi dès lors ne pas surfer sur la vague, et jouer la carte de l’événement sur l’une ou l’autre épreuve mondiale, d’autant qu’en Belgique, il apparait de plus en plus clairement qu’aucun rallye du championnat national n’aura lieu avant le mois d’avril... ".

En terrain connu

S’il n’a jamais eu l’occasion de disputer le Rallye de Monte-Carlo en tant que pilote, Cédric De Cecco y a par contre œuvré à cinq reprises en qualité d’ouvreur pour les Français Quentin Gilbert et Adrien Fourmaux. " Passer avant les concurrents pour les informer de l’évolution du terrain ou de la météo, c’est bien sûr autre chose mais ça permet quand même d’avoir une bonne connaissance du terrain, de comprendre comment les choses peuvent rapidement évoluer au niveau de la météo, et donc d’effectuer de bons choix pneumatiques. La prise de notes est aussi plus efficace ".

A 80%

Cédric De Cecco entend donc tirer profit de cette petite expérience même s’il abordera ce Monte-Carlo avec humilité… " On participe à ce rallye sans trop de pression. L’objectif sera de terminer mais on veut surtout profiter de chaque instant. On connaît désormais un peu mieux le mode de fonctionnement d’une épreuve du WRC. Nous serons donc rapidement dans le bain même si le Monte-Carlo n’est pas un rallye d’attaque. Vu mon manque d’expérience, je roulerai à 80% en évitant les crevaisons et les sorties de route afin d’être à l’arrivée de chaque spéciale. Le mot d’ordre sera donc de terminer ce rallye, prendre du plaisir et se dire qu’on y a participé une fois dans notre vie… ".

Rouler de nuit le...matin

Ce rallye de Monte-Carlo, qui célèbre son 110ème anniversaire, se déroulera toutefois dans un contexte particulier comme le regrette le pilote liégeois : " Cette édition ne sera pas comme les autres vu les mesures très strictes et notamment le huis clos imposé en raison de la pandémie. Le timing, adapté en fonction des règles de couvre-feu, sera inédit avec des étapes spéciales à 6 heures du matin jeudi et vendredi pour pouvoir terminer en fin d’après-midi. On va donc rouler de nuit mais le…matin. Ce sera assez impressionnant mais aussi un peu compliqué, je pense. C’est surtout triste de rouler sans public mais le rallye aura bien lieu et on va malgré tout essayer d’en profiter ".