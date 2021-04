WRC Croatie : Une destination inédite, une manche asphalte au milieu des montagnes

Après le Monte-Carlo (victoire de Sébastien Ogier) et l’Arctic Rallye (succès d’Ott Tanak), le WRC, le championnat du monde des rallyes, fait une halte ce week-end en Croatie pour la troisième manche de la saison 2021.

L’épreuve croate, disputée intégralement sur asphalte, effectue sa première apparition au menu du championnat du monde.

Le shakedown est prévu jeudi matin, le plat de résistance débutera vendredi avec quatre passages plutôt courts (6.94, 23.76, 10.10 et 9.11 kilomètres) dans les régions montagneuses à boucler à deux reprises au sud-ouest de Zagreb, la capitale. Une bonne prise de température sur un parcours que les pilotes découvriront donc.

On reste dans cette région samedi avec huit autres spéciales (deux passages de 20.30, 20.77, 11.11 et 8.78 kilomètres), pour un total légèrement supérieur à 120 kilomètres contre le chrono. La spéciale mythique Stojdraga - Gornja Vas, surnommée ‘la spéciale aux mille virages’, dans un parc naturel, vaudra certainement le détour. Etroite, sinueuse, elle demande notes précises et grande concentration car de nombreuses courbes se ressemblent.

La dernière journée, dimanche, prévoit des routes plus larges tracées sur la montagne Medvednica, au nord de Zagreb. Deux passages dans des tronçons rapides (25.20 et 14.09 kilomètres) qui ponctueront, au terme de plus de 300 kilomètres, l’épreuve et sacreront un vainqueur totalement inédit.

Avant d'entamer cette épreuve, Kalle Rovanpera occupe la première place du championnat (39 unités), devant Thierry Neuville (35), Sébastien Ogier (31), Elfyn Evans (31) et Ott Tanak (27).