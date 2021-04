Le troisième rallye du championnat du monde WRC de la saison se déroulera ce week-end en Croatie. Après le traditionnel Monte-Carlo, les pilotes ont découvert celui de l'Arctic et poursuivront leur découverte dans les environs de Zagreb, un parcours long de 300,32 kilomètres divisé en 20 spéciales.

"Ce rallye asphalte est un nouveau venu dans le championnat. Il est hyper compliqué pour nous, les pilotes. Lors des reconnaissances, on a vu que toutes les spéciales sont différentes, mais elles se ressemblent à la fois : il y a beaucoup de sommets et de virages cachés, des parties très étroites mais aussi des parties très larges. On va parfois très vite... et parfois très lentement. On trouve des grosses cordes durant les spéciales, ça ramène pas mal de boue sur la route. Ca ne ressemble pas trop aux routes qu'on retrouve en Belgique, ici c'est très vallonné", a expliqué Thierry Neuville à notre micro.

Et d'ajouter : "La Hyundai a toujours bien été sur l'asphalte. On a réussi à remporter des rallyes sur ce revêtement. Je me sentais très à l'aise dans la voiture lors du rallye de Sanremo et lors des essais ici il y a quelques semaines. Je ne suis pas trop inquiet par rapport à la performance ni par rapport à notre position sur la route, la deuxième, qui devrait être la bonne sur base des conditions vues durant les reconnaissances. Les autres vont aussi se donner à fond, ça risque d'être un rallye serré jusqu'au bout."

"On a effectué plusieurs rallyes avec Martijn Wydaeghe, mon nouveau copilote. Il y a toujours des petits points à améliorer, mais il montre une énorme motivation pour plaire et répondre à mes attentes afin que je sois le plus à l'aise. On a fait deux rallyes en Italie et on est revenu avec deux victoires, ça a bien marché donc. Nos ambitions sont élevées sur ce rallye, comme toujours finalement, on a envie de bien faire. Mais ça va être long, il ne faudra pas se précipiter et trouver le bon rythme dès le début. La première spéciale n'est pas très longue, ça devrait nous permettre de nous caler par rapport aux autres. Je trouve le parcours fantastique, j'adore ce genre de conditions. Mon top 3 du rallye... je vais dire Neuville, Ogier et j'espère une Hyundai en 3", a conclu le Belge.

Après les victoires de Sébastien Ogier et Ott Tanak en début de saison, c'est Kalle Rovanpera qui mène le classement général (39 points) devant Neuville (35), Ogier (31), Elfyn Evans (31) et Tanak (27).