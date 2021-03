WRC Croatie : Thierry Neuville mais aussi Cédric De Cecco au départ

►►► À lire aussi : Première victoire pour le duo Neuville – Wydaeghe au rallye Ciocco en Italie

"Après le Monte-Carlo, mes partenaires ont rapidement convenu que d’autres rallyes du WRC suivraient", a déclaré Cédric De Cecco. "D’une part parce qu’il faudra encore un peu de temps avant de rouler en Belgique et d’autre part parce que cette aventure du championnat du monde fait appel à l’imagination de chacun. Grâce à ces partenaires et à l’équipe de Metior Sport, nous serons encore présents en Croatie. Cette troisième manche du WRC est le premier vrai rallye sur asphalte, que nous, Belges, connaissons très bien. Thierry Neuville s’est préparé en Italie, lors du Rallye Il Ciocco, et ce sera un parcours similaire et lisse. Ce ne sera certainement pas comme les Alpes et les étapes de montagne à Monza."