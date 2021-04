Sébastien Ogier (Toyota) prendra dimanche matin le départ de la dernière journée du rallye de Croatie, troisième rendez-vous du championnat du monde WRC, en tant que leader. A quatre étapes spéciales de la fin, il possède une avance de 6.9 secondes sur son équipier Elfyn Evans (Toyota) et de 10.4 secondes sur Thierry Neuville (Hyundai), 3e.

"On est un peu déçu du résultat, on espérait clairement mieux. Il y a eu plusieurs éléments en même temps, ça nous a fait perdre pas mal de temps durant la matinée. On a su récupérer un peu durant l'après-midi et on est revenu dans la lutte pour la victoire, malgré les petits éléments (moteur calé, problème de pneus ce matin, etc). Je trouve que la voiture va particulièrement bien, je ne sais pas ce qui manque à mes équipiers ce week-end. A part les petits soucis, je n'ai pas à me plaindre. Les Toyota ont une petite amélioration sur l'aile avant donc ils vont un peu plus vite", a narré le Belge à notre micro à la fin de la 2e journée.

"La performance est au rendez-vous. On est très proche de la limite. On a connu quelques frayeurs donc il faut faire attention à garder la voiture sur la route. On a poussé très fort durant l'après-midi. Malgré les deux roues de secours des Toyota, ils sont capables d'aller plus vite que nous à certains moments. Ca s'annonce donc difficile en performance pure, mais la plus longue spéciale reste à venir et le profil des spéciales dimanche est différent. Il faut contrôler le risque mais de temps en temps, il faut oser y aller. On sait aussi qu'il y a des rallyes sur terre ensuite donc ça ne sert à rien d'être premier sur la route non plus. Le but, c'est clairement de prendre un maximum de points ici. Si on ne gagne pas, on se contentera de la 2e ou 3e place", a aussi analysé l'actuel 3e de l'épreuve, par ailleurs deuxième du championnat avant d'arriver en Croatie.