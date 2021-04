Sébastien Ogier (Toyota) a pris les commandes du Rallye de Croatie, troisième manche du Championnat du monde (WRC), devant Elfyn Evans (Toyota) et Thierry Neuville (Hyundai), en tête ce matin, à la mi-journée samedi.

"On a vite compris qu'on était parti sur un mauvais choix de pneus. On s'attendait à une route plus froide et plus glissante. Une mauvaise matinée assez mouvementée pour nous donc, sans compter le moteur qui a calé dans une épingle et un disque de frein qui nous lâche dans la dernière spéciale. Je n'avais que trois freins et pas de frein à main pour les épingles : j'ai vraiment galéré", a indiqué Neuville à notre micro à mi-journée.

Et d'ajouter : "L'optique sera d'avoir une après-midi parfaite. Sur le choix de pneus, on ne pourra pas se tromper (ndlr : tout le peloton partira certainement avec des hards). Les mécaniciens vont checker la voiture, il faudra que tout fonctionne. On va continuer à pousser. Quand tout marche, notre rythme est bon. Il y a presque 20 secondes à récupérer, tout reste possible. Sur des spéciales compliquées, personne n'est à l'abri d'une crevaison ou d'une erreur. Il faut y croire et espérer."

"On s'est trompé sur le choix de pneus pour la matinée, ça s'appelle une erreur. Nous devons prendre nos responsabilités, je ne cherche pas à repousser la faute sur une autre personne (ndlr : Pirelli, en l'occurrence, qui a conseillé ce choix suivi par Hyundai). On avait toutes les infos, on a simplement effectué le mauvais choix. On doit essayer de pousser durant l'après-midi afin de se rapprocher", a lui expliqué Andrea Adamo, le boss du team Hyundai, à notre micro.

Quatre spéciales sont au menu de la deuxième partie de journée, les quatre mêmes passages que ceux empruntés ce matin.