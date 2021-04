Thierry Neuville emmène la meute à l'issue de la première journée du Rallye de Croatie, troisième manche de la saison WRC. Auteur de trois scratches, il possède une avance de 7.7 secondes sur Sébastien Ogier (Toyota) et de 8.0 secondes sur Elfyn Evans (Toyota).

"C'était chaud comme journée ! La boucle de l'après-midi était assez difficile pour nous. Il y avait pas mal de virages lents avec énormément de graviers mais sans trace. On perdait donc un peu en motricité à l'entrée et en sortie de virage. J'ai fait un tête-à-queue où je perds 3-4 secondes et je suis monté sur un talus dans la dernière, perdant 1,5 seconde environ. Ca fait quelques secondes concédées, mais au cumul, on est parvenu à augmenter l'avance. C'est une petite avance pour entamer la journée de samedi où ça va encore être compliqué. Ce sera la grosse bagarre... comme toujours. Les écarts sont encore plus serrés sur asphalte. Notre position sur la route ne sera pas trop mauvaise je pense. La boucle sera plus longue qu'aujourd'hui", a analysé calmement le pilote belge à notre micro.

"On s'est fait une chaleur, Ogier aussi et la sienne était plus grosse je crois. C'est sûr, tout le monde attaque, mais on a encore une petite marge. Il fallait avant tout finir cette journée à cette position. La voiture fonctionne très bien, je me sens à l'aise. Je note aussi que mon copilote (ndlr : Martijn Wydaeghe) a fait son job. Ca n'a pas toujours été facile pour lui, mais il s'en est sorti à chaque fois. Le rythme n'est pas toujours à 100%, mais il y a des spéciales où ça s'est très bien passé", a poursuivi le Belge.

Samedi, quatre spéciales attendent les pilotes, pour un total légèrement supérieur à 120 kilomètres.