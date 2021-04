Notre compatriote Thierry Neuville (Hyundai) occupe la tête du Rallye de Croatie, troisième manche du Championnat du monde des rallyes (WRC), devant le Britannique Elfyn Evans (Toyota, +7.3 secondes) et le Français Sébastien Ogier (Toyota, +12.3 secondes) à la mi-journée vendredi.

"On a fait une belle matinée, c'est un très bon début de rallye pour nous. On a essayé de tirer un avantage de la position sur la route après l'abandon de Kalle Rovanpera (ndlr : sorti dans la toute première spéciale de l'épreuve). On a su creuser un petit écart, on a ensuite gardé un très gros rythme même si les deux dernières spéciales de la matinée étaient sans doute plus glissantes pour l'ouvreur car il y avait un fil de poussière. On finit avec une poignée de secondes d'avance", a indiqué le Belge à notre micro à mi-journée.

"C'est très piégeux, il y a énormément de changements de grip parce qu'on enchaine les virages à une vitesse très élevée. Etre premier sur la route, un désavantage cet après-midi ? Je ne sais pas, il faudra voir. On va garder notre rythme. Les Toyota sont rapides sur ce terrain, il va falloir résister et faire de notre mieux. Hormis quelques glissades au vu du grip, tout est sous contrôle jusqu'ici", a ensuite signalé le leader actuel de l'épreuve.