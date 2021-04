Pour la toute première fois, le championnat du monde des rallyes prend ses quartiers en Croatie, nouveau théâtre d'asphalte rapide dans les montagnes des Balkans pour la meute du WRC.

"Je suis content d'arriver sur un nouveau rallye. C'est intéressant d'avoir des nouvelles spéciales et un nouveau parcours à découvrir. C'est l'essence du rallye : partir de zéro, prendre des notes, se lancer en étant en confiance, pas uniquement rouler 'par coeur' avec des vidéos regardées à l'avance. C'est un rallye varié avec des conditions globalement compliquées. Les éléments sont réunis pour avoir un beau spectacle. L'expérience compte toujours, quel que soit le rallye, elle aide à anticiper les choses, mais repartir de zéro offre aussi la chance à ceux qui en ont un peu moins d'être nivelés quant à la connaissance du terrain. Sur papier, il y a une belle liste de pilotes capables d'aller vite ce week-end. On est cinq à se battre pour la tête (ndlr : Evans, Neuville, Ogier, Rovanpera et Tanak)", a indiqué Sébastien Ogier à notre micro.

"C'est difficile de donner une caractéristique à ce rallye car c'est très varié, c'est un mix entre des parties étroites avec peu de grip et beaucoup de cordes, mais aussi des parties plus propres avec des trottoirs le long de la route où les trajectoires vont ressembler à celles empruntées sur des circuits. Sur asphalte ou ailleurs, notre Yaris est une super voiture. Je prends du plaisir derrière le volant et, quand c'est le cas, souvent les chronos suivent. L'équipe travaille dur, on apporte encore des petites améliorations, comme l'aérodynamique par exemple, au bolide. C'est ce que j'aime aussi dans cette équipe, tout le monde pousse très fort. C'est le meilleur moyen de rester au top niveau", a ensuite précisé le champion en titre.

Nouveau terrain de jeu, la Croatie est le 34e pays à accueillir un rallye WRC. Au programme, 300,32 kilomètres de spéciales dans les massifs montagneux autour de Zagreb, ville hôte.