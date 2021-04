Thierry Neuville (Hyundai) est en tête du Rallye de Croatie, troisième manche du Championnat du monde des rallyes (WRC), devant Sébastien Ogier (Toyota, + 7.7 secondes) et Elfyn Evans (Toyota, + 8.0 secondes) après la première journée vendredi.

"On est satisfait d'avoir réagi après un début d'épreuve compliqué où le feeling n'était pas fantastique et on perdait du temps. Les sensations étaient bonnes dans l'après-midi et les écarts sont faibles. Il va falloir continuer à pousser. On a travaillé sur l'équilibre de la voiture car, ce matin, j'étais parti un peu bêtement dans une direction qu'on n'avait pas essayé. Je m'attendais à avoir des conditions un peu plus humides. La voiture était trop sous-vireuse et c'était beaucoup mieux ensuite", a détaillé le champion en titre à notre micro.

►►► À lire aussi : Thierry Neuville : "C'était chaud comme journée !"

"On s'attendait à ce que ce soit piégeux... et c'est pas fini à mon avis. Il va falloir avoir les yeux bien ouverts pour la suite car il risque d'y avoir de nombreux pièges. Evans, Neuville et moi, on devrait avoir les mêmes conditions, ça va être sympa pour la bagarre. A la régulière, il a perdu pas mal de temps, mais Tanak n'est pas n'importe qui, on ne peut jamais vraiment l'éliminer", a aussi analysé Ogier.

Douze spéciales restent à parcourir samedi et dimanche pour un total de 300,32 kilomètres chronométrés dans les massifs montagneux autour de la capitale Zagreb.