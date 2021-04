A mi-parcours de la première journée du rallye de Croatie, 3e manche du championnat du monde WRC, Thierry Neuville est en tête du classement. Le Belge a empoché 3 spéciales (sur 4) et devance Elfyn Evans (Toyota, +7.3 sec) et Sébastien Ogier (Toyota, +12.3 sec).

"On s'est très rapidement rendu compte que le rallye était effectivement très difficile. Rovanpera sort après moins de cinq kilomètres, on était à quelques centimètres de le rejoindre... On s'est fait une grosse chaleur au même virage. Malheureusement, on a crevé à ce moment-là et quelques secondes perdues. La suite de la matinée n'a pas été fantastique pour nous, le feeling avec la voiture n'est pas parfait, je me bats un peu avec du sous-virage", a indiqué le champion en titre à notre micro à la mi-journée.

Et de poursuivre : "On n'est pas si loin que ça donc on a des idées pour l'après-midi. On va essayer de corriger ça et d'avoir un meilleur rythme. La lecture du grip n'est pas évidente. Au niveau de la pollution, ce sont des conditions où c'est mieux d'être devant. Deuxième sur la route, ce n'était pas mauvais. Cet après-midi, ça va être le même chantier pour tout le monde. Les positions ne feront plus vraiment la différence, ce sera seulement le pilotage."