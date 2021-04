Kalle Rovanpera à la faute... après 4 kilomètres dans la toute première spéciale - WRC -... Après un peu plus de quatre kilomètres, Kalle Rovanpera, leader du championnat du monde et donc ouvreur sur cette épreuve croate, est parti à la faute. Le Finlandais est sorti trop vite d'un virage rapide à droite et n'a pas été en mesure de garder sa Toyota sur la route juste après le virage.