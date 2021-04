WRC Croatie : Ogier en tête au terme de la deuxième journée, Neuville 3e

Ogier en tête au terme de la deuxième journée, Neuville 3e - WRC - Rallye de Croatie 2021 -... La dernière spéciale de cette deuxième journée a souri à Sébastien Ogier (Toyota). Le pilote français, champion en titre, a devancé son équipier Elfyn Evans (Toyota) de 0.4 seconde et Thierry Neuville (Hyundai) d'1.0 seconde. Les écarts sont faibles entre les pilotes WRC. Au général, à la fin de cette deuxième journée, Ogier est leader face à Evans (6.9 secondes) et Neuville (10.4 secondes). Les autres pilotes sont plus loin.