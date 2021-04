WRC Croatie : Ogier émerge pour 6 dixièmes, un combatif Neuville prend la 3e place !

Sébastien Ogier (Toyota) a remporté le Rallye de Croatie, troisième manche de la saison 2021 de WRC disputée ce week-end dans la région de Zagreb. Le pilote français, champion en titre, a émergé après un duel intense avec Elfyn Evans (Toyota), deuxième, et Thierry Neuville (Hyundai), troisième. L'écart entre les deux premiers n'est que de... 6 dixièmes de seconde !

Leader au terme de la première journée, le pilote belge, auteur de six meilleurs chronos durant l’épreuve, a reculé dans la hiérarchie à cause d’un mauvais choix de pneus de son équipe samedi matin. Il a cravaché pour remonter, mais s’est finalement heurté à la pointe de vitesse des Toyota. Ogier, victime d’un accident en liaison avant de se présenter à la première spéciale de dimanche, menait en s’élançant dans la troisième et dernière journée, a débordé Evans dans la Power Stage.

Ott Tanak (Hyundai) a pris la quatrième place, Adrien Fourmaux (Ford) la cinquième, lui qui effectuait son grand début en WRC. Copiloté par le Belge Renaud Jamoul, le Français de 25 ans est la belle surprise de l’épreuve.

Le top 5 final de l'épreuve : 1. Sébastien Ogier; 2. Elfyn Evans (+ 0.6); 3. Thierry Neuville (+ 8.1); 4. Ott Tanak (+ 1:25.1); 5. Adrien Fourmaux (+ 3:09.7).

Troisième au Monte-Carlo, à l'Arctic Rallye et en Croatie, Neuville garde la deuxième place du championnat du monde (53 unités). Ogier prend la tête (61), Evans est 3e (51e).

La quatrième manche de la saison emmènera le peloton du WRC au Portugal, un rallye terre, du 20 au 23 mai.