WRC Croatie : Neuville leader après la 1ère journée, Ogier et Evans en embuscade

Ce vendredi, première journée du Rallye de Croatie, troisième manche de la saison 2021 de WRC. Le menu du jour prévoit huit spéciales et le grand monsieur se nomme... Thierry Neuville (Hyundai). Le pilote belge réalise trois meilleurs temps, s'installant en tête de l'épreuve inédite malgré un tête-à-queue et une petite erreur.

Notre compatriote occupe la première place devant Sébastien Ogier (Toyota) et Elfyn Evans (Toyota), avec respectivement 7.7 et 8.0 secondes d'avance. Un peu plus loin, on retrouve Ott Tanak (Hyundai) et Craig Breen (Hyundai).

Le duel à trois pour la sixième place vaut aussi le détour entre, dans cet ordre, Adrien Fourmaux (Ford) copiloté par le Belge Renaud Jamoul, Gus Greensmith (Ford) et Pierre-Louis Loubet (Hyundai). Kalle Rovanpera (Toyota) est lui parti à la faute dès la première spéciale.

Samedi, la deuxième journée trace également huit spéciales, à partir de 8H29.