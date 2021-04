A la suite d'une collision avec un arbre dans la septième spéciale ayant complètement détruit l'arrière de leur voiture, Cédric De Cecco et son copilote Jérôme Humblet (Skoda Fabia R5) n'ont pas terminé la première journée du Rallye de Croatie, 3e manche du championnat du monde des rallyes WRC.

"C'est un rallye compliqué. On l'avait abordé humblement, comme on l'a fait lors des deux précédentes épreuves en WRC3. Notre rythme n'était pas trop élevé, on abordait les spéciales avec une réserve. On a haussé le niveau lors de la deuxième boucle car on est des compétiteurs, on veut rouler le plus vite possible. Ce n'est vraiment pas le résultat espéré. Je suis simplement sorti de la route, une erreur d'équipage, un virage qui arrive et dont on ne sort pas. On n'a pas eu de chance, ça passait à 50 centimètres près. Ca fait partie du jeu", a indiqué le Belge.

"Un gros désavantage, c'est que nous n'avons pas d'ouvreur en WRC3. On a fait une erreur, il faut l'assumer. On était en bagarre avec l'autre Belge dans la catégorie, Sébastien Bedoret. La partie la plus dure à avaler, ce sont les efforts fournis... De la part du team, des partenaires, de nous. La suite ? On va payer les dégâts et puis on verra. Le top, ce serait de faire la manche d'Ypres cette année", a-t-il conclu, au bord des larmes.