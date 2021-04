Sébastien Ogier (Toyota) a empoché le Rallye de Croatie, troisième manche de la saison 2021 de WRC, devant Elfyn Evans (Toyota) et Thierry Neuville (Hyundai). Au terme d'un duel incroyable, le Français s'est imposé avec 0.6 seconde d'avance sur le Gallois et 8.1 secondes sur le Belge.

"On ne peut pas être satisfait. Neuville et Wydaeghe ont fait un bon rallye, nous on a détruit ce résultat final avec un mauvais choix de pneus samedi matin. Sans cette perte de temps, Neuville aurait joué la victoire ou aurait été en tête. C'est quelque chose qui m'énerve beaucoup, j'en prends la responsabilité car je suis le chef. Je suis désolé pour eux. Je ne pense pas que la Toyota soit supérieure à la Hyundai sur ce terrain. L'équipe a bien bossé, on a bien préparé et fait évoluer la voiture. On n'a pas concrétisé le gros travail effectué par l'équipe. Breen a crevé, il était loin et couvrait les autres voitures en cas de problème. Tanak est un garçon intelligent, il a compris que c'était difficile de suivre ceux devant. Il a donc récolté des points précieux pour le championnat. Je n'ai pas tapé du poing sur la table, peut-être que je vais taper ma tête moi-même (sourire)", a détaillé Andrea Adamo.

Et le patron de Hyundai Motorsport d'ajouter : "Quand tu fais des erreurs, tu ne peux pas te cacher derrière l'argument de la malchance. Si tu veux gagner, tu dois tranquillement comprendre où était l'erreur afin d'éviter qu'elle ne se reproduise. Je n'ai pas de boule de cristal et je ne suis pas con au point de prendre des décisions importantes durant un week-end de course. Je prends des notes et ensuite, calmement, j'agis."

"La combinaison Neuville - Wydaeghe fonctionne, on n'avait aucun doute sur ce point. Un championnat c'est long, Neuville a démontré qu'il était capable, sur toutes les surfaces, d'être très cool. Actuellement, c'est le Neuville le plus tranquille et concentré que j'ai connu. C'est un mec avec lequel je serais content d'encore travailler à l'avenir. Un mec comme ça, c'est top. Ma priorité, c'est de gagner le championnat du monde. Pour réaliser cela, j'ai besoin de pilotes rapides et capables de gagner des courses. Neuville fait partie de cette catégorie. Il est aussi capable de prendre des grosses unités sans envoyer la voiture dans le mur. Si on estime que c'est le bon moment pour signer un contrat, on le fera", a conclu Adamo.

En fin de contrat à la fin de la saison, Neuville ne semble pas forcément opposé à poursuivre l'aventure au sein du team-coréen.