WRC Croatie : 12 spéciales en direct vidéo sur la RTBF

ES4 : Pecurkovo Brdo 1 (9.11 km) - Le résumé de la spéciale - 23/04/2021 Et un troisième meilleur temps ce vendredi pour Thierry Neuville (Hyundai) ! Le Belge a donné le maximum dans cette dernière spéciale de la matinée, reléguant Elfyn Evans (Toyota) à 0.5 seconde et Sébastien Ogier (Toyota) à 1.0 seconde. Ott Tanak (Hyundai) concède 1.8 seconde, Craig Breen (Hyundai) 2.0 secondes. On retrouve ensuite Pierre-Louis Loubet (Hyundai) et Adrien Fourmaux (Ford), copiloté par le Belge Renaud Jamoul. Le duo engrange une nouvelle place intéressante, démontrant sa pointe de vitesse. Au général, après les quatre spéciales de la matinée, Neuville est leader devant Evans (+7.3 secondes), Ogier (+12.3 secondes), Tanak (+25.3 secondes), Breen (+33.4 secondes) et Fourmaux (+44.4 secondes).