WRC Chili : Le fil info du dimanche (LIVE commenté 14h08)

Samedi, le Rallye du Chili, sixième manche de la saison WRC, a connu une journée totalement folle ! Spectacle d'abord durant la matinée. A peine quelques kilomètres parcourus et Kris Meeke commet une grosse erreur, perdant au passage son pare-brise. Après un scratch inaugural, Thierry Neuville part à la faute et réalise 7 à 8 tonneaux dans l'ES8. Le Belge et son copilote Nicolas Gilsoul, transportés à l'hôpital, vont bien.

Spectacle ensuite durant l'après-midi avec un Sébastien Loeb survolté. Le nonuple champion du monde, en bagarre avec Jari-Matti Latvala durant toute la journée, remonte au 3e rang.

En tête, Ott Tanak récolte deux nouveaux meilleurs chronos et s'isole à 30.3 secondes du deuxième, Sébastien Ogier. Suite aux efforts de Loeb, l'écart avec la 2e place d'Ogier n'est plus que de 5.1 secondes.

Ce dimanche, le programme prévoit quatre spéciales, à partir de 14h08 (heure belge).

ES13 : Bio Bio 1 (12.52 km - 14h08)

ES14 : Lircay (18.06 km - 15h30)

ES15 : San Nicolas (15.28 km - 16h20)

ES16 : Bio Bio 2 - Power Stage (12.52 km - 18h18) - En direct vidéo