WRC, Cherain au départ du rallye de Monte-Carlo : "Je vais réaliser un rêve de gosse"

Figure bien connue du championnat de Belgique des rallyes, Cédric Cherain sera pour la première fois au départ du célèbre rallye de Monte-Carlo, qui se dispute ce week-end. Un rêve que va donc assouvir le pilote verviétois : " C’est quelque chose de grandiose. Le Monte-Carlo est selon moi le rallye le plus mythique du championnat du monde. On peut dire que c’est un rêve de gosse qui se réalise. Depuis tout petit, je suis ce rallye à la télévision et sur internet. Il y a toujours beaucoup de ferveur et d’engouement autour de cette manche initiale de la saison. Même si cette année, le contexte sera particulier avec le Covid, cela reste un événement exceptionnel pour ceux qui ont la chance d’y participer ".

Il s’agit donc d’un aboutissement pour l’ex-vainqueur du Rallye du Condroz qui songeait au Monte-Carlo depuis un certain temps… " C’est bien d’y penser mais Il fallait que toutes les conditions soient réunies pour pouvoir être au départ, ce qui est le cas cette année. Presque tous les rallyes ont été annulés en Belgique l’an dernier. J’ai donc pu un peu économiser et utiliser ce budget ainsi que celui prévu pour ce début de saison pour pouvoir m’aligner au Monte-Carlo dans d’excellentes conditions. Il n’y aura malheureusement pas de rallye en Belgique avant le mois d’avril, et encore si tout va bien. J’ai donc décidé de me focaliser sur cette première manche du championnat WRC qui reste aussi la plus prestigieuse ".

Avec une Skoda Fabia

Pour ses premiers tours de roues en WRC, le pilote verviétois sera au volant d’une Skoda Fabia Rally2 dans la redoutable catégorie WRC3. Une voiture qui n’a plus vraiment de secret pour Cédric Cherain. " J’ai fait le choix de la Skoda parce que c’est une voiture que je connais très bien. Cette Fabia va bien me convenir. Sur un parcours aussi délicat, elle ne sera certainement pas moins performante que la version Evo. C’est une voiture très facile à piloter et le choix s’est donc fait naturellement. Je dois encore me pincer pour le croire, mais j’ai reçu une belle proposition du team italien Metior Sport qui aligne également mon ami Cédric De Cecco. On va donc retrouver 2 Liégeois qui se prénomment Cédric, dans le même team, avec la même voiture au Monte-Carlo, je trouve ça assez cocasse ".

Objectif, le podium en WRC3

Pour sa première participation au Monte Carl, Cédric Cherain se veut réaliste en jouant la carte de l’humilité même s’il n’a pas pris la direction de Gap sans ambitions : "Tout a sans doute été dit au sujet du Monte-Carlo. C’est un rallye difficile, improbable, imprévisible… mais où, paradoxalement, tout est possible. Je sais qu’il y aura de la concurrence avec notamment les Français du clan Citroën qui s’élanceront avec une cote de favoris, et qui connaissent très bien l’événement. Un top 5 est plus que probablement réalisable. Voire un podium, ce qui serait magnifique pour moi. Tellement de choses peuvent se passer durant ces quatre jours. Et si la météo sera principalement sèche, autant ne pas se leurrer, en s’élançant aussi tôt dans la matinée, surtout en montagne, il est clair que l’asphalte pourrait bien nous réserver quelques surprises.. "

Aux côté de Stéphane Prévot

Et pour relever ce défi de taille, Cédric Cherain s’est entouré d’éléments forts, à commencer par un certain Stéphane Prévot : " C’est magique en effet. J’aurai à ma droite un copilote expérimenté, qui compte tout de même 176 rallyes du Championnat du Monde à son actif. Ce sera son 17ème Monte-Carlo. Il a roulé avec plusieurs pilotes de renom comme François Duval, Bruno Thiry, Stéphane Sarazin ou encore Chris Atkinson pour ne citer qu’eux. C’est donc un rêve d’avoir un tel copilote à mes côtés. J’ai aussi choisi un bon ingénieur, Lionel Hanssen, et puis il y a le team Metior Sport avec Vittorio Sala dont la réputation n’est plus à faire. J’ai donc mis toutes les chances de mon côté pour atteindre mes objectifs".

C’est donc une semaine mémorable qui débute pour Cédric Cherain malgré les mesures strictes qui entourent ce rallye. " Il y a beaucoup de restrictions. On le sait, il n’y aura pas de public. C’est dommage mais malheureusement c’est comme ça vu la crise sanitaire que nous connaissons. Ce sera un peu différent par rapport aux autres années mais néanmoins cela reste un Monte Carl et j’ai hâte d’être au départ de la première spéciale ce jeudi… ".

Ensuite, il y aura un décompte, une vitesse qui s’enclenche, une mécanique qui monte dans les tours… et ce sera parti ! Le départ d’un rallye pas comme les autres pour Cédric Cherain…