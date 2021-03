WRC : Celui du Chili annulé, le Rallye de l'Acropole va fêter son grand retour

Huit ans après sa dernière apparition, le Rallye de l'Acropole va faire son grand retour au calendrier WRC pour cette saison. C'est le compte officiel du WRC qui l'a annoncé sur son compte Twitter, expliquant que l'organisation avait trouvé un accord pour plusieurs années avec le gouvernement grec.

Disputé pour la 1e fois en 1951, le Rallye de l'Acropole est réputé comme étant l'un des plus difficiles, se déroulant sur des routes sinueuses, rocailleuses et poussiéreuses. Le dernier vainqueur de la course, en 2013, se nommait Jari-Matti Lattvala. Thierry Neuville, lui, avait fini sur le podium.

Au calendrier à 38 reprises, le Rallye grec fêtera donc son grand retour et remplacera le Rallye du Chili, annulé. L'édition grecque 2021 démarrera de son emplacement habituel sous le célèbre temple du Parthénon à Athènes. La ville qui accueillera le parc d'assistance et l'itinéraire sera précisée plus tard, après des inspections de l'itinéraire par la Fédération internationale de l'automobile (FIA) et le promoteur du WRC.

Voici le calendrier :

21-24 janvier: Monte-Carlo (asphalte)

26-28 février: Arctique - Finlande (neige)

22-25 avril: Croatie (asphalte)

20-23 mai: Portugal (terre)

03-06 juin: Italie (terre)

24-27 juin: Kenya (terre)

15-18 juillet: Estonie (terre)

29 juillet-1er août: Finlande (terre)

13-15 août: Belgique (asphalte)

09-12 septembre: Grèce (terre)

14-17 octobre: Espagne (asphalte)

11-14 novembre: Japon (asphalte)