WRC Catalogne : Neuville en tête après la matinée, abandon pour Meeke (LIVE commenté à 14h)

Le résumé de la journée de vendredi - WRC - Rallye de Catalogne - 26/10/2019 Les 'Hyundai' de Sébastien Loeb, Thierry Neuville et Dani Sordo ont joué les premiers rôles lors de la première journée du Rallye de Catalogne vendredi. Le Français a fait parler son expérience (9 victoires sur ce Rallye) lors de la spéciale la plus longue La Fatarella – Vilalba (38,85 km à affronter deux fois) pour prendre la tête du général devant un Thierry Neuville constant et sur le coup dans toutes les spéciales.