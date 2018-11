Ce week-end, la RTBF vous propose de suivre en direct vidéo trois spéciales de la dernière épreuve du Championnat du Monde des Rallyes, le Rallye d'Australie.

Ce vendredi, sur le coup de 21H (il sera 7H du matin samedi en Australie, NDLR), notre premier direct vidéo, en exclusivité sur Auvio, vous embarque sur les routes de la 9ème spéciale de l'épreuve, Argents Hill Reverse 1 (13.13 kilomètres).

Samedi, nous vous fixerons rendez-vous dès 22h30 avec l'ES21, Wedding Bells 1 (7.16 kilomètres). Un peu plus de quatre heures plus tard, à 3H du matin dimanche, nous retrouverons les équipages encore en course lors du second passage dans Wedding Bells, qui sera cette fois le théâtre de la Power Stage et de la dernière spéciale de l'épreuve, au terme de laquelle nous connaîtrons le nom du Champion du Monde 2018 !

Cette spéciale, qui sera commentée par Olivier Gaspard, notre envoyé spécial en Australie, et son consultant, sera également à vivre en télévision (sur La Deux).

Et chaque jour, la RTBF vous propose un direct commenté, des réactions, ainsi que tous les temps forts de l'épreuve, par l'intermédiaire d'un débriefing vidéo, pour ne rien manquer de l'édition 2018 du Rallye d'Australie !