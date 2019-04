WRC Argentine : Neuville ouvre la route sur des chemins boueux (LIVE commenté 13H)

Le Résumé du Shakedown - WRC - Rallye d'Argentine - 25/04/2019 L'Estonien Ott Tanak (Toyota Yaris WRC) a réalisé ce jeudi le meilleur temps lors du shakedown du Rallye d'Argentine, ultime séance d'essais avant le départ de la cinquième épreuve du Championnat du Monde des Rallyes. Sur ce tracé boueux et long de 4.25 kilomètres, le leader de l'équipe Toyota a signé le meilleur chrono lors du premier de ses trois passages en 2:34.9 et devancé, sous la pluie, le Belge Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé WRC), deuxième à sept dixièmes de seconde (2:35.6) dans le même temps que le Britannique Kris Meeke (Toyota Yaris WRC). Le Français Sébastien Ogier (Citroën C3 WRC), qui n'a jamais gagné en Argentine, s'est emparé de la quatrième place en 2:36.1. Le coup d'envoi de ce Rallye d'Argentine sera donné sur le coup de 23h08 avec la super spéciale de Villa Carlos Paz (1.90 km). Vendredi, Thierry Neuville, le leader du Championnat du Monde, ouvrira la route sur les chemins de terre argentins lors des sept spéciales au menu de la première véritable journée de l'épreuve. Et en raison des trombes d'eau qui se sont abattues sur l'Argentine ces derniers jours, l'impact de la première place dans l'ordre de départ et du balayage devrait être minime... Au total, ce sont 145.92 kilomètres à disputer contre le chrono qui attendent les équipages vendredi.