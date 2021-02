WRC Arctic : une première dans le cercle polaire arctique... à toute berzingue

L'Arctic Rallye, en Finlande, c'est le théâtre de la deuxième manche du championnat du monde WRC. L'épreuve disputée à huis clos de vendredi à dimanche dans le Nord du pays, une grande nouveauté dans le calendrier mondial, une première dans le cercle polaire arctique.

►►► À lire aussi : WRC, l'Arctic Rallye : suivez 8 spéciales en direct vidéo !

Le parcours, inspiré de l'Arctic Lapland Rally, est organisé depuis plus d'un demi-siècle. Entre des températures très basses (jusqu'à -30 degrés en cette saison), les pneus cloutés, les célèbres murs de neige sur lesquels les pilotes se posent et les aurores boréales, la meute du WRC va disputer une des manches les plus rapides la saison (proche des 200 km/h par moments).

Le seul rendez-vous 100% neige de la saison, qui prend la place du Rallye de Suède annulé suite au coronavirus, débutera vendredi avec un shakedown disputé dès 7H31. La première des trois journées réservera un double passage dans Sarriojärvi (31,05 km), une spéciale somptueuse, rapide et assez étroite.

►►► À lire aussi : WRC : L'Arctic Rallye débute avec... des chiens de traineaux et du karting sur glace