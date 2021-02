Après leur 3e place au Rallye de Monte-Carlo fin janvier, Thierry Neuville et son nouveau copilote Martijn Wydaeghe (Hyundai) feront équipe ce week-end à l'Arctic Rally en Finlande, 2e manche du championnat du monde des rallyes. Pour préparer cette épreuve, le duo a pris part à l'Otepää Talveralli la semaine dernière en Estonie, prenant la 2e place finale.

"Je suis très excité de disputer ce rallye. Les conditions semblent vraiment bonnes : à la fois belles et pleines de défis. La neige est totalement au rendez-vous. Nous sommes ici depuis lundi, je suis impatient de débuter l'épreuve. Avec Martijn, ça s'est bien passé lors de la première manche. Je ne peux pas dire que c'était un super résultat car je vais me faire tuer par Andrea Adamo sinon (ndlr : le patron du team Hyundai n'a pas été tendre avec son équipe). Nous avons en tout cas donné le maximum avec Martijn pour cette première ensemble. Débuter la saison avec une troisième place, au vu des conditions, c'est satisfaisant", a indiqué le pilote belge du team Hyundai.

"On vient ici avec une position de départ intéressante, pas la meilleure, et on doit en tirer un avantage. Si on parvient à réaliser cela, le résultat au bout du week-end sera bon je crois. Est-ce que le résultat au Monte-Carlo nous met de la pression ? Je pense que certains doivent en ressentir plus que nous. Avec notre podium, on a un peu sauvé les meubles pour le team. Mais ce n'est que le début de la saison. Elle sera longue, plus longue que 2020 j'espère, il peut se passer plein de choses. Je ne doute pas que nous allons pouvoir abattre toutes nos cartes durant l'exercice 2021", a ensuite analysé notre compatriote.

Le shakedown se tiendra à 7H31 vendredi matin. Après quoi, la meute s'élancera à l'assaut des deux premières spéciales du parcours, dès 14H00, en direct vidéo sur RTBF.be/sport et RTBF Auvio.