WRC Arctic : Tanak victorieux, Neuville prend une belle 3e place, Rovanpera en tête du championnat

Power Stage:Aittajärvi 2 (22.47 km) - Le résumé de la spéciale - 28/02/2021 La deuxième manche de la saison 2021 du championnat du monde des rallyes (WRC) se tenait ce week-end. L’Arctic Rallye, une épreuve 100% neige disputée dans le nord de la Finlande. Jamais vraiment inquiété, l’Estonien Ott Tanak (Hyundai) n’a laissé aucune chance à ses concurrents. A commencer par Kalle Rovanpera (Toyota), deuxième, et Thierry Neuville (Hyundai), troisième. Le Belge a affiché une belle pointe de vitesse et échoue face au pilote finlandais d’un cheveu seulement. Craig Breen (Hyundai), 4e, et Elfyn Evans (Toyota), 5e, complètent le top 5 de l’épreuve. Sébastien Ogier (Toyota), vainqueur du Monte-Carlo et champion en titre, est lui parti à la faute samedi. Rovanpera s’installe en tête du championnat (39 unités), devenant le plus jeune pilote de l'histoire à occuper ce rang. Suivent Neuville (35), Ogier (31), Evans (31) et Tanak (27).