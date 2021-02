WRC Arctic : Tanak enfonce le clou, un brillant Neuville tout proche de la 2e place, Ogier se loupe

ES8:Siikakämä 2 (27.68 km) - Le résumé de la spéciale - 27/02/2021 Dernière spéciale de la journée... mais à passage avec de nombreux rebondissements ! En fin de parcours, Sébastien Ogier (Toyota) est parti à la faute. Le Français a été emporté vers un mur de neige... duquel il est sorti 19 minutes plus tard. Il était bien revenu au 6e rang, parti 9e ce matin, mais les espoirs du champion en titre s'envolent pour ce week-end. En tête, Thierry Neuville (Hyundai) a attaqué très fort. Le Belge semble plus en confiance, il a collé... 12 secondes à son plus proche poursuivant, Ott Tanak (Hyundai) ! Une véritable démonstration de notre compatriote, qui revient du coup à 1.8 seconde de Kalle Rovanpera (Toyota) au général. Ca promet pour la dernière journée ce dimanche...