WRC Arctic : Tanak commence fort, Neuville 4e, Ogier en difficulté

ES2:Sarriojärvi 2 (31km) - Le résumé de la spéciale - 26/02/2021 Deuxième spéciale de ce vendredi et deuxième passage dans Sarriojärvi. Ott Tanak (Hyundai) a encore frappé très fort, collant 9.8 secondes à Kalle Rovanpera (Toyota) et 12.6 secondes à Craig Breen (Hyundai). On retrouve ensuite l'étonnant Oliver Solberg (19 ans), le fils de Petter, au volant d'une Hyundai. Elfyn Evans a réalisé le quatrième chrono, Teemu Suninen (Ford) le quatrième et Thierry Neuville (Hyundai) le cinquième. Ouvreur dans cette ES2 également, Sébastien Ogier a encore concédé de grosses secondes, 27 pour être précis.