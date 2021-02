Ott Tanak (Hyundai) occupe toujours la tête de l'Arctic Rallye, deuxième manche de la saison 2021 de WRC, championnat du monde des rallyes.

La lutte fait rage derrière lui entre Kalle Rovanpera (Toyota) et Thierry Neuville (Hyundai). Craig Breen (Hyundai) et Elfyn Evans (Toyota) ne sont pas très loin et veulent aussi récolter de précieuses unités.

L'épreuve disputée en Finlande se termine ce dimanche avec deux spéciales... deux passages dans le parcours d'Aittajärvi, à suivre en direct vidéo sur la RTBF.

Le programme de dimanche

ES9 : Aittajärvi 1 (22.47 km - Terminée)

ES10 : Aittajärvi 2 (22.47 km - 12H00)