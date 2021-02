WRC Arctic : les pièges à éviter pour Neuville et compagnie !

" La position sur la route et l’ordre de passage aura, comme sur les rallyes terre toute son importance. Le balayage devrait compliquer la tâche d’ Ogier et Evans , les deux premiers concurrents à s’élancer. La meilleure position devrait être pour les pilotes qui partiront de la 3ième à la 6ième place (dans l’ordre Neuville, Rovanpera, Katsuta, Greensmith ). Après, les conditions vont se compliquer avec une pellicule de glace cassée dans laquelle le clou s’enfoncera de manière moins efficace. "

Les pilotes vont jouer avec les murs de neige

" Les imposants murs de neige vont aider les concurrents, pour eux c’est une marge supplémentaire, il pourront prendre un risque sur la vitesse de passage. Dans les virages serrés, ils vont utiliser toute la largeur de la route avec le risque de toucher le mur mais de pouvoir stabiliser la voiture. Attention de ne pas perdre un élément aéro important dans l’aventure. La seule spéciale n'étant pas bordée de murs de neige est la power stage, le risque en cas de sortie hors trajectoire sera éliminatoire dans ce chrono, voilà qui va compliquer la tâche des pilotes."

L’importance de l’aéro

" C’est le seul rallye de l’année où il fait aussi froid et il y a deux principes physiques qui vont s’appliquer : l’appui va être augmenté naturellement même si la configuration aérodynamique est la même et les voitures vont avoir plus de trainée. C’est un rallye très rapide, de l’ordre de 120 km/h de moyenne, l’aéro aura son importance.

D’un point de vue pratique, il faudra éviter que la neige et la glace ne s’accumule sur les parties aéro principalement sous la voiture pour garder une certaine efficacité et puis la neige et la glace c’est du poids excédentaire (ça peut aller jusqu'à 50 kilos) qui peut coûter de précieux dixièmes. C’est pourquoi les mécaniciens traitent toutes les surfaces de contact avec différents produits pour éviter que la glace ne s’accumule et qu’elle puisse se décoller facilement comme on le ferait avec le fart d’un ski pour que la spatule glisse mieux. C’est pareil sur la carrosserie et les éléments où peuvent se loger de la glace et de la neige. Et puis les équipages avant chaque chrono, avec des grattoirs et des pelles, vont enlever le surplus de poids sur la voiture comme ils le font sur certains rallyes terre. "

L’inconnue des pneumatiques

" C’est désormais Pirelli qui équipe le plateau. Leurs pneus cloutés 15 pouces sont nouveaux pour les ingénieurs qui devront comprendre ces nouvelles enveloppes. En fonction de l’ordre de passage, le grip sera différent, des particules de neige et de glace qui s’arrachent vont regeler en surface et modifier l’adhérence. Les équipes vont clairement manquer de données pour bien travailler et devront en peu de temps tirer profit des informations dont ils disposent.

Et puis il y a le terrain pas vraiment comparable à celui rencontré ces dernières années au rallye de Suède. A l’Arctic, il fera plus froid entre -10 et -20 degrés, la quantité de neige est abondante. Bref les techniciens des différentes équipes sont en manque de repères malgré les tests réalisés avant rallye. Apparemment, les pneus neufs donnent un gain important en performance les 20 premiers kilomètres, voilà de quoi encourager peut-être les pilotes à privilégier 2 roues de secours.

Le risque de crevaison est faible mais il peut arriver quand on s’appuie sur les murs de neige ou dans certains rails congelés lors du deuxième passage, il faut être attentif à la pression du pneu. Un pneumatique avec moins de pression donnera plus de grip mais sera aussi plus fragile en terme de crevaison notamment au niveau du flanc de l’enveloppe.

Chaque pneumatique compte 384 clous en tungstène, ils ne devraient pas s’arracher trop vite. Chaque pilote aura droit à 24 pneus, shakedown compris, pour disputer l’ensemble du rallye, ce qui devrait être suffisant. "