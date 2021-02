WRC Arctic, débriefing du vendredi : Tanak a les crocs, Neuville se règle, Ogier galère

Thierry Neuville (Hyundai) occupe la 4e place de l'Arctic Rally, deuxième épreuve du championnat du monde des rallyes (WRC) vendredi à l'issue de la première journée et deux spéciales, à Rovaniemi au nord de la Finlande.

Son équipier chez Hyundai, l'Estonien Ott Tanak, mène la danse grâce à deux meilleurs temps. L'Irlandais Craig Been (Hyundai) est 2e à 16.2 secondes. Le Finlandais Kalle Rovanpera (Toyota), 3e à 20.4, complète le podium provisoire. Le pilote belge est 4e à 29.8 de l'Estonien, champion du monde en 2019. Sébastien Ogier (Toyota) est 9e.

Avec 144,04 km au programme samedi, se concentre plus de la moitié de l'action avec deux sections dans le sens des aiguilles d'une montre à l'est de Rovaniemi. Les deux boucles composées de Mustalampi, Kaihuavaara et Siikakämä sont séparées d'une assistance lors d'une longue journée de près de quatorze heures.