WRC Arctic, débriefing du samedi : Tanak s'échappe, Neuville brille, Ogier se plante

L'Estonien Ott Tanak (Hyundai) mène toujours le Rallye Arctique en Finlande, 2e manche de la saison en WRC, samedi à l'issue de la 8e spéciale, lors de laquelle le Français Sébastien Ogier (Toyota) a été victime d'une sortie de route en toute fin de journée.

Le champion du monde en titre, et leader du championnat après sa victoire à Monte-Carlo fin janvier, est sorti du tracé à 200 mètres de la ligne d'arrivée, pour terminer sa course dans un tas de neige. Il est parvenu à repartir vingt minutes plus tard.

Devant, Tanak compte 24.1 secondes d'avance sur Kalle Rovanpera (Toyota) et 25.9 secondes sur son coéquipier, notre compatriote Thierry Neuville.

Deux spéciales - 44,94 kilomètres au total - sont au programme de dimanche, dernière journée du Rallye Arctic, qui remplace le Rallye de Suède, annulé pour cause de pandémie.