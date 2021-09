WRC: Adrien Fourmaux et Renaud Jamoul, les raisons d'une séparation

Leur collaboration avait débuté au Monte-Carlo 2019, le jeune français Adrien Fourmaux avait choisi l'expérimenté co-pilote belge Renaud Jamoul pour progresser et atteindre le wrc. 33 rallyes plus tard, dont 5 courus au volant de la Ford Fiesta wrc ( avec comme meilleurs résultats une 5ieme place en Croatie et au Safari), Renaud Jamoul a décidé de mettre un terme à leur aventure commune. Explications.

" Malheureusement, même si ça se passait très bien dans la voiture au niveau des compétences de chacun, le plus difficile c'était ce qui se passait en dehors de la voiture. C'est un peu les incompatibilités de caractères, on a chacun le sien, mais au fil du temps et de la réussite son caractère est devenu incompatible avec le mien. On avait du mal à s'entendre et moi je vivais mal la situation et j'ai préféré arrêter. Je ne voulais pas le mettre dans l'embarras pour la saison prochaine parce que je sais que ce sera une saison importante pour lui avec la nouvelle voiture d'Msport qui s'avère être très performante. Ca reste ma passion depuis des années plus que mon métier et dans ces circonstances-là, je n'arrivais plus à m'épanouir là-dedans. Ca reste un boulot à risques très élevés et je ne voulais plus continuer à prendre des risques pour ne pas vivre ma passion comme je la vois. J'ai une vision de l'équipage très forte, malheureusement la relation avec Adrien ne correspond plus à cette vision et il était préférable d'arrêter."

Fourmaux a 26 ans, il est encore au début de sa carrière, vous en avez 37, est-ce que 'aspect financier a également joué un rôle dans votre décision?

" Malheureusement ça joue toujours u rôle parce que je ne peux plus me permettre de faire les sacrifices qu'on fait à 20 ans. J'ai une famille, une maison, une situation, des choses à assumer et je ne peux plus me permettre de vivre dans un kot d'étudiants pour pouvoir faire du rallye et faire subir à mon entourage mes péripéties. Maintenant, ce n'est pas la raison première et j'aspire à trouver cette sérénité dans une autre vie, est-ce que ce sera dans un baquet, est-ce que je vais me tourner vers autre chose, je ne sais pas encore mais ce n'était plus possible de continuer comme ça. J'aurais espérer un jour gagner une manche de Championnat du Monde, j'aurais espéré gagner un titre mais en tous cas j'ai fait le plus gros du chemin et je suis fier de m'en être montré capable. Les choses qu'ont a réalisées avec Adrien dans la wrc prouvent qu'on a le niveau aussi bien lui que moi. j'en suis fier, je n'ai pas à rougir quand je regarde une caméra embarquée de nous dans une wrc. On verra ce que l'avenir nous réserve mais je n'ai pas d'amertume, j'ai juste un peu de temps pour digérer la déception même si c'est mon choix."