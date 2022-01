WRC 2022 : Thierry Neuville "J’ai hâte de découvrir où on se situe par rapport à la concurrence"

Monte-Carlo J-10…

A quelques jours du début de la saison, Thierry Neuville se sent excité. Nouvelle voiture, nouvelle règlementation, le WRC rentre dans l’ère hybride. A l’entame de sa 11ième saison au plus haut niveau, le pilote belge compte bien de nouveau décrocher des victoires et se battre pour le titre même si les inconnues sont nombreuses. Interview…

"On démarre une nouvelle ère avec de nouvelles technologies, ça change la donne. On est beaucoup plus dans l’inconnu, pas mal de choses ont changé sur les voitures. On a eu aussi très peu de temps pour développer ces nouvelles autos et le début de saison risque d’être plus compliqué que d’habitude."

Des 3 équipes engagées, c’est Hyundai qui a été la dernière à s’inscrire dans cette nouvelle ère. Est-ce que vous considérez que l’équipe est en retard par rapport à la concurrence ?

"C’est difficile à dire. En tout cas si on est en retard ce n’est pas à cause de l’inscription tardive mais plus parce qu’on a fait de gros changements sur notre prototype développé pour cette nouvelle année. Il y a eu de gros changements entre ce prototype et cette voiture de course avec laquelle on va rouler cette année. Cela nous a peut-être mis en retard mais je pense qu’on a rattrapé une grande partie de ce retard en roulant beaucoup ces derniers mois pour accumuler des kilomètres et travailler sur la voiture."

La grande nouveauté cette saison c’est l’hybride. Quand on est au volant ça change quoi ?

"De base déjà les voitures ont fortement changé. Pas mal d’atouts des WRC ancienne génération ont disparu : plus de différentiel central qui nous permettait d’ajuster le comportement de la voiture à chaque style de pilotage, moins d’aérodynamique, on revient à une boîte 5 vitesses avec levier au lieu des palettes au volant. Il y a beaucoup de changements et en plus on ajoute l’hybride avec 130 CV supplémentaires. La puissance augmente considérablement et on le sent derrière le volant. Au lieu d’avoir 410 ou 420 CV, on peut en avoir de temps en temps plus de 500 CV. C’est une grosse différence avec voiture qui a très peu de poids et une boite de vitesse assez courte. Il va falloir s’adapter, faire de bons choix de réglages, choisir la bonne stratégie. Sur des rallyes plus difficiles, on va évoluer avec un peu moins de puissance supplémentaire."