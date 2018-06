Vainqueur en 2016, malchanceux en 2017, Neuville maîtrise le bac à sable sarde

2016 : Une première victoire sur terre...

Assez malchanceux depuis le début de la saison, Thierry Neuville avait parfaitement exploité sa bonne position dans l'ordre de départ pour devancer sur la terre sarde ceux qui étaient à l'époque les deux ténors de l'écurie Volkswagen Motorsport, Jari-Matti Latvala, deuxième à 24.8 secondes, et Sébastien Ogier, troisième à 1:13.0.

"Cette deuxième victoire, c'est un grand soulagement, car mener le rallye pendant aussi longtemps, c'est beaucoup de pression, avait réagi Thierry Neuville avant de célébrer son succès en... plongeant dans la mer. On a pris beaucoup de plaisir, on a passé un superbe week-end. Les plus belles récompenses viennent à ceux qui travaillent dur pour les obtenir. On la mérite. Cette victoire, je la dédie à quelqu'un en particulier, Philippe Bugalski (le mentor de Thierry lors de ses débuts sur la scène internationale, décédé en 2012, NDLR), cela aurait été son anniversaire aujourd'hui. Il m'a beaucoup appris, et c'est grâce à lui que je suis ici aujourd'hui."