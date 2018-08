"Une bonne stratégie" selon Neuville, "de la chance" selon Tanak : Un dimanche animé en Allemagne

L'Estonien Ott Tanak (Toyota Yaris WRC) a remporté en surclassement le Rallye d'Allemagne, neuvième épreuve du Championnat du Monde des Rallyes. Déjà vainqueur en Finlande il y a quelques semaines, le pilote Toyota, intraitable au volant de la voiture la plus rapide du plateau à l'heure actuelle, a devancé le Belge Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé WRC) de 39.2 secondes. Le Finlandais Esapekka Lappi (Toyota Yaris WRC) complète le podium à un peu plus d'une minute (1:00.9).

Remonté de la quatrième à la deuxième place dès la première des trois spéciales de la journée grâce à son unique scratch du week-end et aux soucis rencontrés par le Finlandais Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris WRC), contraint à l'abandon à cause de soucis de transmission, et l'Espagnol Dani Sordo (Hyundai i20 Coupé WRC), violemment sorti de la route avant de jeter l'éponge un peu plus tard, le leader du Championnat du Monde a réussi à réaliser une bonne affaire dans la lutte pour le titre mondial.

Grâce aux 18 points de la deuxième place et au point de bonus conquis dans la Power Stage malgré une petite erreur qui l'a obligé à faire marche arrière, Thierry Neuville compte désormais 23 points d'avance sur le Français Sébastien Ogier (Ford Fiesta WRC), qui a réussi à remonter et à terminer à la quatrième place après avoir été victime d'une crevaison samedi après-midi, en tête du championnat. Ott Tanak, qui a remporté les deux dernières éditions du Deutschland, suit à 36 longueurs.

Dans son dernier débriefing de la semaine, Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF sur les routes du Rallye d'Allemagne, donne la parole au vainqueur, Ott Tanak, et à son dauphin, Thierry Neuville.