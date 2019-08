Un week-end de rêve pour Tanak, Meeke et Toyota... à l'exception de la Power Stage

Toyota a vécu un week-end de rêve en Allemagne, puisque ses trois équipages ont terminé aux trois premières places du Deutschland. Le leader Ott Tanak a remporté son cinquième rallye de la saison et continué à creuser l'écart sur ses adversaires dans la course au titre, Thierry Neuville et Sébastien Ogier, alors que Kris Meeke est allé chercher la deuxième place et son premier podium de la saison.

"On aurait sans doute déjà dû monter sur le podium cinq ou six fois cette année, a affirmé Kris Meeke au micro d’Olivier Gaspard, l’envoyé spécial de la RTBF en Allemagne. Mais cela n'avait pas été le cas, à cause de crevaisons, de différents problèmes, d'erreurs stupides de ma part comme au Portugal... Je commençais à me dire que cela n'allait jamais arriver ! C'est sympa d'être sur le podium, tout particulièrement avec ce triplé Toyota. C'est fantastique, et c'est un privilège de faire partie de cette équipe. On a fait le boulot. Mon avenir ? Je n'en ai pas encore discuté, mon seul objectif est de remplir mon rôle pour aider l'équipe à remporter le titre constructeurs. Je veux rester chez Toyota évidemment, et pour de nombreuses années encore !"