"Un soulagement après beaucoup de stress" pour Tanak, Ogier un peu frustré

Le Champion du Monde Ott Tanak a remporté ce dimanche sa première victoire au volant de la Hyundai i20 Coupé WRC, et ce, sur ses terres, en Estonie. Un grand soulagement pour lui !

"Il y avait beaucoup de pression sur mes épaules, a avoué Ott Tanak au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF en Estonie. C'était le premier WRC en Estonie, et pour tout le monde ici, je devais gagner ! Et de plus, si je gagnais, c'était ma première victoire avec Hyundai. Je ne pouvais pas me permettre la moindre erreur, ou une crevaison... Je ne voulais pas prendre de risques, mais en même temps, je devais être performant pour être en mesure de gagner. C'était donc un vrai défi, d'autant plus avec les conditions rencontrées ce week-end. Une victoire est une victoire, mais celle-ci, elle est très importante et elle sera à jamais spéciale. C'est un grand soulagement après beaucoup de stress."

Troisième du classement de ce Rallye d'Estonie alors qu'il devait ouvrir la route samedi matin, Sébastien Ogier (Toyota Yaris WRC) a lui aussi vécu un bon week-end et conserve la tête du Championnat du Monde, alors qu'il ne reste normalement que trois épreuves à disputer.

"Satisfait ? Oui et non, a pour sa part dévoilé Sébastien Ogier. Oui, parce que troisième, c'est un bon résultat, et non, parce qu'on avait la capacité de faire mieux. Tout ne s'est pas déroulé idéalement. C'est frustrant de voir qu'on n'est pas si loin au final, et qu'on aurait pu mettre plus de pression sur Ott. Le seul qui fait une mauvaise opération pour le titre ici, c'est Thierry."