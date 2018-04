Un somptueux Tanak domine l'Argentine, Neuville s'isole au 2e rang devant Sordo

WRC standings after SS15 - Meeke drops to eighth after his dramas on SS15. 1. Tänak 2h 58. 33.9s

2. Neuville +46.5s

3. Sordo +1m 08.2s

4. Ogier +1m 59.0s

5. Mikkelsen +2m13.8s

6. Lappi +2m42.9s

7. Evans +2m 49.1s

8. Meeke +3m20.4s #WRC