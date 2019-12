Un programme très allégé pour Jari-Matti Latvala avec Toyota en 2020

Jari-Matti Latvala - © OZAN KOSE - AFP

Désormais pilote le plus "expérimenté" du WRC, Latvala rêve toujours du titre mondial - WRC -... Jari-Matti Latvala est devenu jeudi soir, lorsqu'il a pris le départ de la première spéciale du Rallye de Suède, le pilote le plus "expérimenté" de l'histoire du WRC avec 197 épreuves à son actif, soit une de plus que Carlos Sainz.