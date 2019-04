Un nouveau casque avant une nouvelle mallette pour le "businessman" Nicolas Gilsoul

Nicolas Gilsoul, le copilote de Thierry Neuville, arborera ce week-end un nouveau casque sur les spéciales du Rallye d'Argentine. Le Liégeois, également très inspiré lorsqu'il n'est pas assis dans le siège de droite de la Hyundai i20 Coupé WRC, travaille sur plusieurs projets parallèlement à sa carrière en WRC.

"J'avais envie d'un peu remanier le layout de mon casque, et comme Thierry a beaucoup utilisé l'orange - c'est sa couleur de prédilection -, j'avais envie d'un peu me démarquer, a souligné Nicolas Gilsoul au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF en Argentine. Depuis cette année, Hyundai a introduit sur nos combinaisons le bleu ciel, et j'avais envie de me l'approprier. On l'introduit ici, et je le voulais absolument, parce qu'il reprend les couleurs nationales du drapeau argentin. J'ai de très bons souvenirs ici, c'était l'occasion !"

"Chacun fait un peu de marketing à son niveau, c'est amusant de développer des petits partenariats, a repris le copilote de Thierry Neuville. Il y a de plus en plus de gens qui nous suivent, et les gens adorent s'identifier et utiliser les produits que nous utilisons. On essaie de les mettre en avant et de développer des partenariats. Avec mon partenaire technique, on a décidé de développer une petite gamme d'articles. Dans l'immédiat, il s'agit d'un polo et d'une casquette où l'on retrouve le design du casque, et on travaille aussi sur d'autres petits projets : une montre de copilote ou encore une mallette de copilote, parce que je n'ai jamais réussi à trouver celle que je voulais vraiment, c'est rigolo de la développer ensemble ! Il reste de la place pour quelques sponsors sur mon casque, et celui qui veut me contacter est toujours le bienvenu, je suis prêt à discuter (rires) !"