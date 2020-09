Un Neuville offensif mène en Turquie, Loeb et Ogier à égalité à la 2e place

Place ce week-end à la cinquième manche de la saison WRC, le Rallye de Turquie.

Thierry Neuville, obligé de marquer de grosses unités au vu de sa cinquième position au classement général, a rendu une excellente copie ce samedi sur l'épreuve disputée dans la région de Marmaris. En bagarre avec Sébastien Ogier, il a fini par arracher la première position, profitant notamment d'une crevaison (et d'un problème de boite de vitesses) du pilote français.

Avant d'entamer la dernière journée, le pilote belge du team Hyundai devance le duo Ogier - Sébastien Loeb (à égalité à +33.2 secondes). Elfyn Evans et Kalle Rovanpera suivent, à plus d'une minute du leader. Ott Tanak, malchanceux durant la matinée, a subi une casse mécanique et a abandonné.

Le programme de dimanche :

ES9 : Cetibeli 1 (38.15 km - 6H30)

ES10 : Marmaris 1 (7.05 km - 8H08)

ES11 : Cetibeli 2 (38.15 km - 10H10)

ES12 : Marmaris 2 (7.05 km - 12H00) - En direct vidéo