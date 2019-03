Travail, prudence, plaisir et expérience : Bedoret et de Mévius découvrent le Tour de Corse

"On est ici pour prendre de l'expérience, on n'a jamais rencontré des routes de ce genre, c'est fort sinueux, a développé Sébastien Bedoret au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF en Corse. Tout saute très vite, tout est à l'aveugle, c'est vraiment un autre style de pilotage ! Il y a beaucoup de travail qui nous attend ce week-end, notamment au niveau des notes. On aura pour seuls objectifs d'apprendre, et d'être à l'arrivée. Mais c'est sûr qu'on regardera également les classements, pour voir si au fil du week-end, on réussit à réduire l'écart par rapport aux leaders. C'est un plaisir de pouvoir rouler sur des routes pareilles, et c'est sûr qu'on va prendre un maximum de plaisir ! Freddy Loix, mon coach, m'a prévenu que ce rallye allait être très compliqué, et qu'il fallait absolument être au bout pour engranger un maximum d'expérience, et faire tous les kilomètres nécessaires pour être performants l'année prochaine."

Guillaume de Mévius : "Une course atypique, il y a du boulot !"

La Citroën C3 R5 de Guillaume de Mévius au Monte-Carlo - © Red Bull Content Pool - Jaanus Ree

"Le contexte dans lequel on roule ici est vraiment incroyable, a pour sa part précisé Guillaume de Mévius. On n'a malheureusement jamais pu disputer cette course : l'année passée, nous sommes venus, mais on a eu un petit problème (une sortie de route lors des essais, NDLR), et on n'a pas pu prendre le départ. C'est un magnifique rallye ! Les routes sont très étroites, avec beaucoup de gravier, de changements de rythme... C'est vraiment une course atypique, et difficile à appréhender. Il y a du boulot, et on a beaucoup à apprendre ! Au Monte-Carlo, cela s'était bien passé, mais cela avait mal fini (avec un abandon alors qu'il jouait le podium en WRC2, NDLR), ici, on va donc essayer de bien finir et d'être plus réguliers sur la progression : commencer le rallye calmement, arriver au bout, prendre du plaisir et essayer d'être au fur et à mesure de plus en plus performants. Devant, cela va rouler très fort : on est 18 en WRC2, et nous, sans expérience ici, nous devons rester calmes et progresser au fil du week-end. On découvre tout, c'est un rallye exigeant, on doit donc rester prudents."